Врач рассказала, какие семь продуктов необходимы для хорошей памяти и работы мозга

Правильное питание помогает мозгу решать трудные задачи и поддерживает память, сообщила врач-диетолог Камилла Тимошенко.

По словам медика, самое быстрое питание для мозга - это простые углеводы, сахара. Чтобы быстро взбодриться лучше выбрать шоколад или сладкий чай с лимоном, а не печенье и сдобу.

Память улучшают рыба и авокадо, эти продукты в большом количестве содержат полезные аминокислоты и являются мощным источником энергии для кратковременной памяти. В день нужно съедать половину авокадо или 100 г рыбы, уточнила Тимошенко.

Ананас поможет удержать в памяти большие объемы текстового материала.

Морковь также полезна для памяти, она богата витамином А, который стимулирует кровообращение и обмен веществ в мозге. "Полезно 150-200 граммов тертой моркови перед запоминанием систематизированной информации - даты, формулы, цитаты, правила", - советует диетолог.

Морепродукты не дают вниманию ослабнуть, 100 г этого продукта обеспечит организм необходимыми аминокислотами.

Репчатый лук улучшает снабжение мозга кислородом, разжижает кровь, помогает при умственном переутомлении. Ежедневно рекомендуется съедать половину сырой луковицы - лучше всего добавлять овощ в салаты.

Помощниками мозга являются и орехи, они укрепляют нервную систему, хорошо стимулируют деятельность мозга, в том числе продлевают режим «мозгового штурма», добавила диетолог, пишет "Доктор Питер".