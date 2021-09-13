Россия приветствует договоренности МАГАТЭ и Ирана о взаимодействии

Россия приветствует договоренности, достигнутые между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) о продолжении взаимодействия по вопросу иранской ядерной программы. Об этом говорится в опубликованном сегодня комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Разделяем мнение Рафаэля Гросси о том, что таким образом найдено решение наиболее срочной технической проблемы, что позволит Агентству сохранить ясную картину состояния дел в иранской ядерной программе без каких-либо пробелов. Полагаем, есть все предпосылки, чтобы обе стороны продолжили движение вперед в заданном темпе", - сказано в комментарии.

По словам Захаровой, главное, что обе стороны подтвердили твердый настрой на продолжение диалога по всему спектру вопросов, касающихся проверочной деятельности агентства в Иране.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Россия "рассчитывает, что открывающаяся 13 сентября сессия Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ и предстоящие на ней дискуссии по вопросам проверки в Иране поспособствуют укреплению взаимопонимания между МАГАТЭ и Ираном. "Ожидаем также, что конструктивная и деловая атмосфера на сессии СУ МАГАТЭ придаст импульс подготовке очередного раунда консультаций в венском формате по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Первопричины возникших сложностей с "ядерной сделкой" хорошо известны и пока не устранены", - указано в комментарии.

Помимо этого, официальный представитель внешнеполитического ведомства заметила, что РФ призывает всех партнеров по СВПД можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые были сформулированы с апреля по июнь 2021 года. "Исходим из того, что кратчайший путь к реанимированию "ядерной сделки" лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, без довесков и изъятий", - заявила Захарова, добавив, что Россия намерена этому всячески способствовать.