Германия получила документы на сертификацию "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство (Германия) получило документы на сертификацию "Северного потока-2" как независимого газотранспортного оператора, заявил пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

Он отметил, что документы по сертификации будут рассмотрены в течение четырех месяцев.

"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - приводит слова Вульфа "Интерфакс".

Пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет о сертификации и соответствии газопровода нормам газовой директивы ЕС. По его словам, если на время ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" сертификата от агентства не будет, это может повлечь штрафы.

Напомним, что 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока 2" .