Российские миротворцы обеспечили питьевой водой учащихся школ в Ходжалинском районе (ВИДЕО)

Российские военнослужащие в рамках миротворческой миссии впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой воды для 300 учащихся школ, расположенных в зоне ответственности миротворцев РФ. Об этом сообщил представитель миротворческого контингента Руслан Иванов.

Акция проводилась совместно с Ассоциацией благотворительных фондов "Мерси".

Накануне военнослужащие российского миротворческого контингента по просьбе благотворителей доставили военным транспортом груз из Армении, а затем передали в в школы населенных пунктов Ходжалинского района Азербайджана 3-х и 5-ти тонные емкости для хранения питьевой воды. После их установки резервуары сразу были заполнены с помощью специальных водовозок российского миротворческого контингента.

В ведомстве также отметили, что в общей сложности в местные детские сады и школы, в том числе находящиеся на линии разграничения, планируется передать 14 емкостей для хранения питьевой воды.

Напомним, согласно договоренностям, указанным в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий на азербайджанской земле. Для контроля за прекращением огня и военных действий развернут миротворческий контингент России.