В Махачкале росгвардейцы спасли жизнь пенсионеру
Сотрудники управления Росгвардии по Дагестану спасли пожилого человека, упавшего в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, сообщает пресс-служба ведомства.
По дороге на службу росгвардейцы услышали крики женщины о помощи. Подойдя к месту, сотрудники увидели в канале человека, который не подавал признаков жизни.
Правоохранители вытащили человека из воды и до прибытия врачей оказали ему первую медицинскую помощь.
В настоящий момент жизни пенсионера ничего не угрожает.
Вестник Кавказа
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