В Махачкале росгвардейцы спасли жизнь пенсионеру

Сотрудники управления Росгвардии по Дагестану спасли пожилого человека, упавшего в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, сообщает пресс-служба ведомства.

По дороге на службу росгвардейцы услышали крики женщины о помощи. Подойдя к месту, сотрудники увидели в канале человека, который не подавал признаков жизни.

Правоохранители вытащили человека из воды и до прибытия врачей оказали ему первую медицинскую помощь.

В настоящий момент жизни пенсионера ничего не угрожает.