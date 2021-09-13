Россельхознадзор забраковал нектарины из Узбекистана

Россельхознадзор выявил в нектаринах из Узбекистана опасное грибковое заболевание.

"Российская сторона сообщила, что выявила в партиях узбекских нектаринов карантинное для стран-членов ЕАЭС грибковое заболевание - бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola)", - сообщили в Узбекистане.

В связи с выявлением заболевания, российское ведомство провело переговоры с Государственной инспекцией по карантину растений Узбекистана по поводу дальнейших поставок фруктов в Россию.

Россельхознадзор призвал провести расследование, выяснить происхождение нектаринов, дальнейшие поставки должны осуществляться с "чистых" территорий.

Бурая монилиозная гниль была выявлена в узбекских фруктах впервые, отмечается, что она поражает не только косточковые, но и семечковые культуры.