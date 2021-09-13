Узбекистан впервые получил Pfizer/BioNTech

Первая партия противокоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech прибыла в Узбекистан, ее объем составляет более 1,2 млн доз. Об этом пресс-служба Минздрава.

В ведомстве также отметили, что в субботу Узбекистан получил 356 тыс доз препарата AstraZeneca.

Подчеркивается, что Pfizer/BioNTech стала пятым препаратом, который будет применяться в республике.

Таким образом, за все время в Узбекистане ввезли более 24 млн доз различных вакцин. В конце августа в стране зарегистрировали "Спутник V" местного производства.