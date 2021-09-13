В Подмосковье начался отопительный сезон

С 13 сентября в Московской области стартует отопительный сезон, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин в понедельник.

"В связи с предстоящим похолоданием мы приступили в пятницу к пробным топкам, мы начинаем разгонять систему, и с сегодняшнего дня, так как она инертная, она прогреется через дня три, мы начинаем пуск тепла, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура", - рассказал Самарин в ходе заседания правительства Московской области.

Тепло в первую очередь дадут в больницах, школах, детсадах.