Мясников напомнил о том, что прививаться нужно не только от гриппа и коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что разным группам населения необходимо делать различные прививки.

"Напоминаю тем, кто заботится о своем здоровье - всем, кто старше 60 лет, а также лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь должны быть вакцинированы от COVID, гриппа, пневмококка, плюс необходимо проверить необходимость ревакцинацию от гепатита В", - перечислил он в Telegram-канале.

Беременным нужно привиться от гриппа и столбняка, считает врач.

Детям нужны прививки от гриппа и столбняка, в также все, положенные по возрасту.