Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку на 0,25%, до 9,5% годовых. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт", - сказано в сообщении.

В нем также подчеркивается, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,5%.

В бaнкe уточнили, что дaннoe рeшeниe oбуслoвленo прeoблaдaющим прoинфляциoнным дaвлeниeм в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при оперeжaющeм восстановлении глобального спрoсa нaд вoзмoжнoстями выпускa.