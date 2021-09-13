Граждан России среди пострадавших в ДТП в Турции нет

Россияне в списках пострадавших в результате автоаварии в Турции отсутствуют, сообщили ТАСС в Генконсульстве РФ в Анталье.

"По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются", - сказал собеседник.

Напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом и школьным микроавтобусом в провинции Мугла погиб водитель автобуса с туристами. Еще 49 человек, в том числе 41 гражданин Украины, семь школьников и водитель микроавтобуса, были доставлены в больницу.