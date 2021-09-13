Минздрав дал прогноз по коронавирусу на три года вперед

Минздрав России рассчитал заболеваемость и госпитализацию коронавирусом в ближайшие три года.

Согласно расчетам, в 2022 году с коронавирусом в больницы попадут 1,6 млн россиян, тестов в будущем году на ковид проведут 18,6 млн.

В ведомстве считают, что необходимость в тестировании на коронавирус сохранится в России до 2024 года. Из программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи следует, что государственным клиникам в 2023 году потребуется провести 13 млн тестов на коронавирус, в 2024 году - 10,4 млн.

Число госпитализаций, которое может быть профинансировано за счет средств ФОМС, составит 705 тыс случаев в 2022 году, 231 тыс в 2023 году и 75 тыс в 2024 году. На остальные госпитализации средства придется дополнительно выделить из Резервного фонда.