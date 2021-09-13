Каладзе готов провести дебаты со всеми кандидатами в мэры

Мэр Тбилиси Каха Каладзе готов участвовать в дебатах только со всеми 16 кандидатами в мэры в эфире Общественного вещателя Грузии.

"Я также высказал согласие на участие в дебатах, у меня нет с этим проблем", - заявил градоначальник.

Он также попросил Общественный вещатель организовать и внедрить соответствующую платформу, где он сможет участвовать в дебатах со всеми кандидатами.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. Каха Каладзе будет баллотироваться в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта". От "Единого национального движения" (ЕНД) и объединенной оппозиции за пост градоначальника будет бороться Ника Мелия, от "Лело для Грузии" - Анна Бибилашвили, от партии "Для народа" - Анна Долидзе.