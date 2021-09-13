Частный зоопарк был закрыт в Карачаево-Черкесии

По результатам проверки, проведенной прокуратурой, в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, был закрыт частный зоопарк "Альбинос". Здесь были обнаружены нарушения в содержании животных.

Уточняется, что вольеры с особями хищных и травоядных животных в нарушение статьи 42 Земельного кодекса РФ располагаются на земельном участке, предназначенном для ведения животноводства.

Помимо этого, были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, положений закона в сфере ветеринарии при содержании животных и предоставлении соответствующих услуг.

По результатам проверки межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о запрете осуществления деятельности зоопарка, суд, в свою очередь, удовлетворил исковые требования в полном объеме.