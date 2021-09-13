Путин поздравил Розенбаума с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певца, композитора и поэта Александра Розенбаума с 70-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил большой вклад народного артиста России в развитие традиций отечественного эстрадного искусства.
"Талантливый исполнитель, поэт и композитор, вы внесли большой, плодотворный вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства. Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства пожелал юбиляру здоровья и творческих успехов.
Вестник Кавказа
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