Центральную Россию ждет "глубокая холодная яма"

Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов поделился прогнозом на ближайшие дни в Центральном федеральном округе.

Так, по его словам ЦФО ожидает глубокая холодная яма, то есть погода с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. "Понижение температуры, прохождение холодного фронта состоится сегодня днем, ближе к вечеру", - сказал он, отметив, что уже завтра ожидается "ненастный день", а температура не превысит 12 градусов.

Далее он пояснил, что сейчас происходит кардинальное изменение синоптической ситуации. Это связано с тем, что на место циклона, который уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами.