Повышенная тревожность оказалась связана с рационом человека

Ученые установили, что психическое здоровье человека может зависеть от его диеты, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients.

В течение пяти лет участники исследования заполняли анкеты в разное время дня и в разные сезоны. Выявлялись ключевые изменения в питании, физической активности и образе жизни людей, которые соответствовали периодам тревоги и депрессии.

Оказалось, что для хорошего психического здоровья женщинам и мужчинам нужен разный рацион. Молодым женщинам показан стабильный ежедневный завтрак, умеренные физические упражнения и снижение потребления «вредной» еды и кофеина. Зрелым женщинам нужно тоже самое, плюс большое количество фруктов в рационе.

Молодым мужчинам улучшить психическое здоровье помогают ежедневные физические упражнения, потребление молочных продуктов и мяса, отказ от фаст-фуда и кофеина. Зрелым мужчинам ко всему вышеперечисленному необходимо добавить в рацион большое количество орехов.

"Когда молодые мужчины и женщины потребляют большое количество кофеина, он остается в их организме в течение длительного времени и продолжает стимулировать нервную систему, что увеличивает стресс и в конечном итоге приводит к тревоге", - предупреждают ученые.

В пятилетнем исследование приняли участие 2600 человек.