В Казахстане появилась еще одна площадка для производства QazVac

В Казахстане подготовлена вторая площадка по полному циклу выпуска вакцин против коронавирусной инфекции, в том числе QazVac, проинформировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

ТОО "Научно-производственное предприятие "Антиген" расположено в селе Абай Карасайского района Алматинской области.

Это производственная площадка полного цикла выпуска медицинских вакцин, в том числе QazVac.

"Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства", – приводит сообщеге КСЭК Sputnik Казахстан.