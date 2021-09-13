Замглавы правительства Северной Осетии Касабиев покинул свой пост

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло принял отставку зампредседателя правительства региона Игоря Касабиева, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Игорь Касабиев освобождён от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства республики Северная Осетия-Алания по собственному желанию. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меняйло", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место Касабиева пока никто не назначен.