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Замглавы правительства Северной Осетии Касабиев покинул свой пост

Замглавы правительства Северной Осетии Касабиев покинул свой пост

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло принял отставку зампредседателя правительства региона Игоря Касабиева, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Игорь Касабиев освобождён от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства республики Северная Осетия-Алания по собственному желанию. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меняйло", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место Касабиева пока никто не назначен.

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