В России коронавирусом заразились еще 18 178 человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 18,2 тыс случаев заражения.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 18 178 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 366 (7,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 022, в Петербурге - 805, в Московской области - 758. В Ставропольском крае новых случаев 354, в Краснодарском крае - 235, в Крыму - 233, в Дагестане - 130, в Кабардино-Балкарии - 70, Северной Осетии - 68, в Чечне - 61, в Ингушетии - 57, в Адыгее - 54, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных в России достигло 7 158 248 человек.

Выписаны по выздоровлении 12 469 человек за сутки, за весь период - 6 402 126 человек.

Умерли за сутки 719 россиян с коронавирусом, с начала пандемии - 193 468 человек.