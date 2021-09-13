Туристы из Украины попали в ДТП в Турции

В результате ДТП с перевозящим украинских туристов автобусом в провинции Мугла в Турции погиб один и пострадали 49 человек, сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, автобус столкнулся со школьным микроавтобусом и перевернулся. Водитель автобуса с туристами скончался на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.

Отмечается, что среди пострадавших 41 гражданин Украины, семь школьников и водитель школьного микроавтобуса. Все они госпитализированы.