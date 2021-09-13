РФПИ: "Спутник Лайт" показал высокую эффективность среди пожилых

В Аргентине провели исследование, согласно которому вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" показала эффективность 78,6-83,7% среди пожилых людей, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Исследование об эффективности вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в журнале EClinicalMedicine. Согласно данным исследования в провинции, "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска", - рассказали в фонде.

В исследовании отмечается, что "Спутник Лайт" оказался значительно эффективнее против коронавируса среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами.

"Спутник Лайт" также продемонстрировал эффективность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%, отмечается в сообщении.