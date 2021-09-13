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Поджигательницу домов задержали в Акколе

Поджигательницу домов задержали в Акколе

Жительница Акколя Акмолинской области, по словам местных жителей, поджигает жилье не угодивших ей граждан. В настоящее время она задержана и направлена на принудительное лечение.

Ранее она уже была судима – также за уничтожение чужого имущества.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Сумма ущерба устанавливается", - говорится в пресс-службе ведомства.

По словом местных жителей, от рук задержанной пострадали владельцы порядка десятка домов, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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