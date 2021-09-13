Поборы довели директора одной из школ Чечни до увольнения

В Аргуне двух учителей и директора одной из школ уволили за поборы, сообщил вице-премьер правительства республики Вахит Усмаев.

Он отметил, что провел встречу с замглавы города Асланбеком Мациевым, директором и двумя учителями СОШ №2 Аргуна.

"В результате проверки выяснилось, что информация соответствует действительности и учителя собирали деньги за уборку класса", - написал Усмаев на своей странице в Instagram.

После проверки чиновник потребовал освободить от должностей всех причастных к этому делу, а также напомнил о недопустимости поборов в учебных заведениях республики.