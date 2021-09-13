Карапетян будет наблюдать за учениями "Запад-2021"

В понедельник министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился в Нижегородскую область, чтобы понаблюдать за боевыми учениями "Запад-2021".

"Делегация во главе с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном примет участие в наблюдении за активной фазой совместных стратегических учений России и Беларуси "Запад-2021", которые проходят на полигоне Мулино", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Основная фаза учений "Запад-2021" продлится до четверга. Учения проходят на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них участвует порядка 200 тыс военнослужащих, 760 единиц боевой техники, 80 самолетов и 15 кораблей.