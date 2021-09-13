Стало известно, какие варианты коронавируса циркулируют в России в сентябре

Доминирующим в России остается дельта-штамм коронавируса, сообщили специалисты Роспотребнадзора, пишут "Известия".

Помимо дельты, в стране распространены ее ответвления - AY.12 и AY.4. Это вариации дельты с единичными мутациями. Оба этих субварианта встречаются не только в России, но и в других странах.

Вирус AY.4 впервые обнаружили в мире 15 сентября 2020 года, он распространен в Великобритании и в Австралии.

Вариант AY.12 впервые выявили 7 сентября 2020 года. В мире 2% случаев заболевания приходятся на этот субвариант. В Европе особенно часто AY.12 встречается в Монако.

В России помимо дельты, AY.12 и AY.4, в незначительном количестве выявляют вирусы линии AY.6.