Немецкий эксперт: "До Карабахской войны считалось, что беспилотники недостаточно сильны"

Ульрике Франке, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), прокомментировала немецкому изданию Stern активное использование разведывательных и боевых дронов в Карабахской войне.

По словам Франке, которая работает над вопросами германской и европейской политики безопасности, ход финальных боевых действий Карабахской войны был "не столь удивительным, если внимательно анализировать происходящее", а именно – подход Азербайджана к развитию армии. "В последние годы Азербайджан потратил огромные суммы денег и соответствующим образом модернизировал свои вооруженные силы", - прежде всего сказала она.

"На мой взгляд, в этой войне есть несколько важных моментов. Есть факт присутствия и совмещения беспилотников различных видов на поле боя, он является следствием развития и распространения беспилотников за последние несколько лет. Теперь мы увидели результат в действии, что заставило многие государства осознать, что им необходимо вкладывать больше средств в защиту от БПЛА", - отметила эксперт.

Франке напомнила, что завершающий этап Карабахской войны не был первым случаем использования беспилотников в боевых действиях, "но это первый случай, когда два государства использовали БПЛА друг против друга – и нечто совершенно новое".

"До сих пор беспилотники использовались сильно превосходящими государствами в асимметричных конфликтах против ополченцев или так называемых террористов, но не против других государств. Считалось, что беспилотники в конечном итоге недостаточно сильны в военном отношении, чтобы оказывать реальное влияние на ход войны между государствами", - напомнила Ульрике Франке.

Аналитик ECFR уточнила, что БПЛА являются эффективным средством войны только между небольшими государствами. "Нынешние поколения беспилотников не будут играть центральную роль в гипотетической войне между крупными державами, такими как США и Китай. В этом случае речь пойдет о других системах. Но если небольшие государства воюют друг с другом, то беспилотники – это дополнительные и важные системы воздушного базирования. Посмотрите на цифры: у Азербайджана и Армении вместе имеется менее 50 боевых самолетов. Но если одна из сторон добавляет 100 беспилотников, то ее воздушная мощь возрастает в разы", - сказал она.

Еще одним интересным фактором прошлогодних боев на территории Азербайджана является массовое использование "барражирующих боеприпасов", то есть дронов, которые кружат над районом операции и уничтожают себя при нанесении удара - отсюда слово "дроны-камикадзе".

"Это технологически новая разработка. Здесь мы говорим о небольших боевых системах, которые поднимаются в воздух, долгое время кружат там, а когда обнаруживают цель, набрасываются на нее. Эти системы развиваются. Я лично думаю, что в Карабахской войне именно этот момент был наиболее интересным, потому что он наиболее перспективен с точки зрения будущего развития военных БПЛА", - заключила немецкий эксперт.