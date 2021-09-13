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Глава Генштаба армии Азербайджана прибыл с визитом в Турцию

Глава Генштаба армии Азербайджана прибыл с визитом в Турцию

Первый замглавы Минобороны Азербайджана - глава Генштаба армии Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках визита запланированы переговоры азербайджанской делегации с турецким военным руководством. Стороны обсудят вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Стоит отметить, что свой первый зарубежный визит Керим Велиев совершил именно в Турцию.

Визит продлится до 14 сентября.

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Вестник Кавказа

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