Стало известно, чем отравились бабушка и внучка на Совхозной улице

В крови скончавшихся в Москве 15-летней девушки и ее 61-летней бабушки, нашли следы этиленгликоля - популярного вида нефтехимического сырья, он является компонентом для многих промышленных продуктов, сообщил "Известиям" источник.

Ранее сообщалось, что на Совхозной улице семья отравилась после употребления в пищу арбуза.

Отметим, с улицы Совхозной с подобными симптомами отравления были госпитализированы уже девять человек, арбузы из них ели не все.

В жилых помещениях на Совхозной ведется проверка воздуха и воды, по одной из версий при капремонте мог использоваться какой-то токсин. Торговая сеть "Магнит", где семья приобрела арбуз, сняла с продажи всю партию ягод. Возбуждено уголовное дело.