Большинство обозревателей газеты британской газеты "Daily Express" назвали Россию надежным поставщиком энергоресурсов, тогда как газопровод "Северный поток-2" выгоден не только ей, но и Европе.

"Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток — 2" позволит значительно увеличить его поставки", – отметил пользователь Dr Hope.

Читатель издания Jullianne21 назвала сделку между Россией и Германией экономией запасов газа в ЕС, которые, по ее словам, постоянно истощались из-за неуплаты Украины. "Поэтому поставки для остальных стран Европы были прекращены", - добавила она.

Некоторые пользователи обратили внимание на постоянные попытки США помешать реализации проекта. Так, обозреватель RufflesThe GuineaPig заявил, что Вашингтон хотел создать дефицит газа в Европе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями.

"Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку", – пишет он.

В данном вопросе его поддержал читатель по ником Captain Cod, назвав единственным победителем в окончании строительства газопровода Владимира Путина. "Вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", - заключил читатель.