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Водитель без прав едва не погубил пешехода в Алматы

Водитель без прав едва не погубил пешехода в Алматы

Алматинские правоохранители начали досудебное расследование по факту наезда маршрутного автобуса на пешехода. Пострадавший госпитализирован.

Впоследствии было установлено, что водитель общественного транспорта был лишен водительских прав.

"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование", - пишет Sputnik Казахстан, уточняя, что стражам порядка предстоит установить, кто из участников аварии нарушил правила дорожного движения и пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

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