Путин рекомендовал "Единой России" помочь властям бороться с безработицей

Президент Владимир Путин рекомендовал "Единой России" помочь правительству и региональным властям в реализации программ, которые направлены на борьбу с безработицей.

В частности, речь идет о реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 ноября, далее – раз в полгода.