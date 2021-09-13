Россияне считают Россию лучшей страной для жизни

Опрос SuperJob показал, что из всех стран мира россияне предпочли бы жить в России.

Респондентам задавали вопрос: "Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?" Чаще всего - 41% - опрошенные называли Россию, в 2010 году этот ответ звучал на 18% реже. Отмечается, что женщины оказались большими патриотками, они называли Россию в 45% случаев.

Также россияне из всех стран мира выбрали бы США (7%), Италию, Канаду и Швейцарию (по 4%).

В исследовании приняли участие 3000 респондентов из 522 населенных пунктов.