Россияне считают Россию лучшей страной для жизни
Опрос SuperJob показал, что из всех стран мира россияне предпочли бы жить в России.
Респондентам задавали вопрос: "Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?" Чаще всего - 41% - опрошенные называли Россию, в 2010 году этот ответ звучал на 18% реже. Отмечается, что женщины оказались большими патриотками, они называли Россию в 45% случаев.
Также россияне из всех стран мира выбрали бы США (7%), Италию, Канаду и Швейцарию (по 4%).
В исследовании приняли участие 3000 респондентов из 522 населенных пунктов.
Вестник Кавказа
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