В Казахстан нагрянут прохлада и осадки

Казгидромет сообщил о погоде в Казахстане 14-16 сентября.

По данным синоптиков, на севере страны по-прежнему будет прохладно и ветренно, ожидаются дожди. Осадкам поспособствуют атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона.

На остальной части Казахстана прогнозируется безосадочная погода.

На западе и северо-западе республики температура воздуха ночью составит 3-15 градусов тепла, днем ожидается понижение до 15-20 градусов.

На севере страны ночью основной фон составит 2-13 тепла, 14 сентября - заморозки 2 градуса, днем 15-25 градусов.

В центре и на востоке ночью ожидается 3-12 тепла, 14 сентября - 3 градуса, днем температура повысится до 20-28 тепла.

На юге и юго-востоке Казахстана температура воздуха ночью составит 10-18 градусов тепла, днем 23-30 градусов.