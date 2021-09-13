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В Грузии зафиксирована рекордно низкая заболеваемость коронавирусом

В Грузии зафиксирована рекордно низкая заболеваемость коронавирусом

В Грузии за прошедшие сутки выявили 946 новых случаев коронавируса - минимум за последние несколько недель.

Общее число инфицированных в стране достигло 581 815 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Вылечился за сутки 4 351 человек, с начала пандемии - 545 961.

Умерли за сутки 48 пациентов,  за все время - 8 233.

Суточный показатель инфицирования опустился до 5,5%, показатель за последние 14 дней - 7,81%.

В карантине находятся 85 человек, в стационарах наблюдаются 6 186, в ковид-гостиницах остаются 611.

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Вестник Кавказа

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