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Авария близ Талдыкоргана унесла две жизни

Авария близ Талдыкоргана унесла две жизни

Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП близ Талдыкоргана при столкновении Toyota и Audi, проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

"Авария зарегистрирована 12 сентября в Каратальском районе с участием автомашин Toyota Carina и Audi 80. ДТП произошло на 41-м километре автодороги Талдыкорган – Уштобе", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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