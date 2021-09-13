Авария близ Талдыкоргана унесла две жизни

Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП близ Талдыкоргана при столкновении Toyota и Audi, проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

"Авария зарегистрирована 12 сентября в Каратальском районе с участием автомашин Toyota Carina и Audi 80. ДТП произошло на 41-м километре автодороги Талдыкорган – Уштобе", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, передает Sputnik Казахстан.