Крысы атаковали Шымкент

В Шымкенте местные жители жалуются на наплыв крыс. Только с начала текущего от укусов грызунов пострадали 22 человека, сообщает портал vera.kz.

В отделе ветеринарии Шымкента заявили, что, проблема с грызунами в мегаполисе стоит по-прежнему остро, несмотря на то, что в этом году фактов укусов горожан крысами зарегистрировано меньше, чем в прошлом.

В прошлом году от укусов крыс пострадали 35 человек, в этом году власти зафиксировали 22 случая.

"Если человек крысу не трогает, то она не будет кусаться. Бывает, что человек не заметит и наступит или дотронется случайно, тогда она может укусить. А таких случаев, чтобы крысы набрасывались сами, нет", - сказал руководитель отдела ветеринарии Шымкента Манарбек Ержигитов.

Стоит отметить, что администрация города на борьбу с крысами выделила около шести млн тенге. На эти деньги уже закуплены отравленные вещества, которые разбросают у мусорных контейнеров и вдоль русел рек и каналов. Дезинфекторы уже приступили к обработке территорий.

"В борьбе с крысами мы идем на хитрость. Постоянно меняем приманку. Чтобы крысы не догадались, от чего они умирают. Эта отрава действует в течение двух недель. Ежегодно мы меняем приманки не только состав яда, но и форму его подачи, маскируя то под хлеб, то под мясо, чтобы у грызунов не было привыканий. Этой осенью отраву смешали с зерном", – отметил работник учреждения "Дезинфекция" Алмазхан Султанбеков.

Подчеркивается, что основой препарата является яд, который безопасен для собак и кошек. Состоящий в отраве элемент притягивает крыс, но отпугивает домашних питомцев и птиц.

В учреждении также призвали горожан быть аккуратнее и не выбрасывать пищевые отходы вне площадок для сбора мусора.

"Все зависит от санитарной культуры населения. Нужно прекратить выбрасывать мусор, где захочется, и тем более из окон домов. Нужно выбрасывать в мусорные контейнеры, которые должны своевременно вычищаться. Это основное в борьбе с крысами. Мы же все видим, что порой творится во дворах. Это же зависит от жильцов", - добавил Султанбеков.

По его словам, если люди не будут соблюдать чистоту, то с наступлением холодов крысы будут прятаться в подвалах домов, а значит, сталкиваться с грызунами в собственных жилищах граждане будут все чаще.