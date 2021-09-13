Два новых туристических города вскоре появятся в Египте

В Египте скоро станет больше туристических городов, об этом в интервью газете "Известия" рассказал министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

"В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. <…> Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", - сообщил он.

По его словам, в ближайшее время стоимость перелета в страну останется на прежнем уровне. Ранее министр не исключал, что туры в Египет станут доступнее для россиян с возобновлением чартерного авиасообщения между двумя странами.