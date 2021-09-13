На Ставрополье ввели в строй ветроэлектростанцию

Бондаревская ветроэлектростанция в Ипатовском округе введена в строй, сообщил губернатор Владимир Владимиров, отметив, что в регионе это уже третий такой объект, сообщил

Всего в ветропарке – 48 энергетических установок, общей мощностью 120 мегаватт. станция уже начала поставлять электроэнергию на российский оптовый рынок.

"Продолжаем идти к стратегической цели – ежегодной выработке "зеленой" энергии в крае более 1 ГВт. Больше ветроэлектростанций – значит, больше рабочих мест и производств с низким углеродным следом", - говорится в сообщении главы края.

В настоящее время в крае также ведется строительство двух ветроэлектростанций, одна из них будет введена в строй до конца этого года.