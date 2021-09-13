Стало известно о погоде в Узбекистане на этой неделе

В Узбекистане в ближайшие дни ожидается потепление, сообщают синоптики.

Во вторник в Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается 25-30 градусов, в среду - 27-32 градусов, в четверг и пятницу - около 32-37 градусов.

Потеплеет к концу недели и в Бухарской и Навоийской областях - с 30-35 градусов в начале недели до 32-37 градусов к пятнице.

С понедельника по среду в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях воздух будет прогреваться до 27-32 градусов, с четверга - до 30-35 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях плюс 25-30 во вторник, далее температура повысится до 27-32 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет около 32-37 градусов.

В горных районах Узбекистана потеплеет до 23-28 градусов до конца недели.

Неделя в республике будет сухой, осадков не ожидается, возможны сильные порывы ветра 7-12 м/с.