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Велогонщик из Казахстана выиграл Ironman 70.3 в Ницце

Велогонщик из Казахстана выиграл Ironman 70.3 в Ницце

Олимпийский чемпион, генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров стал лучшим в своей возрастной группе на Ironman 70.3 в Ницце, преодолев дистанцию, состоявшую из плавания, велоэтапа и бега, за 4 часа 55 минут и 22 секунды.

Впоследствии спортсмен отметил, что соревнование было сложным.

"За три десятилетия Казахстан и наш народ прошли через большие трудности и, благодаря огромным усилиям, смогли добиться впечатляющих результатов", - прокомментировал он.

Александр Винокуров – казахстанский профессиональный велогонщик.

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