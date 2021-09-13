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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже 5 млн человек

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже 5 млн человек

Уже 5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве, доля вакцинированных жителей старше 60 лет составляет 22%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В то же время, по ее словам, относительно структуры вакцинированных есть определенные опасения, так как из общего числа вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. "Это очень мало", - констатировала она.

Также Ракова отметила, что в структуре заболеваемости коронавирусом в Москве доля людей пожилого возраста очень высока, в сравнении с другими крупными городами мира, а чем больше болеет людей старшего возраста, тем больше нагрузка на стационарную сеть.

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