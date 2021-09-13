В Крыму продлено предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

Спасатели продлили действие предупреждения о чрезвычайной пожарной опасности в восточных районах Крыма до четверга, проинформировали в пресс-службы республиканского ГУ МЧС.

Сообщатся, что по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 сентября по 16 сентября в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Уточняется, что предупреждение предполагает запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.