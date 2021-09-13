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В Крыму продлено предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

В Крыму продлено предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

Спасатели продлили действие предупреждения о чрезвычайной пожарной опасности в восточных районах Крыма до четверга, проинформировали в пресс-службы республиканского ГУ МЧС.

Сообщатся, что по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 сентября по 16 сентября в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Уточняется, что предупреждение предполагает запрет на  разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

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Вестник Кавказа

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