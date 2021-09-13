Израиль ответил на пуски ракет ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удары по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, информирует пресс-служба армии.

Сообщается, что террористы в Газе уже три ночи подряд обстреливают Израиль ракетами, подвергая опасности жизни людей в Газе и Израиле. "В ответ мы нанесли удар по четырем объектам ХАМАС, которые использовались для военных учений, по оружейной мастерской и по входу в подземный туннель террористов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты, которые были перехвачены системой ПВО "Железный купол".