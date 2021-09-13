Найден черный ящик потерпевшего крушение в Приангарье самолета
Один черный ящик потерпевшего крушение в Иркутской области самолета L-410 был найден при осмотре места происшествия, проинформировали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Уточняется, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что накануне в четырех километрах от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска совершил жесткую посадку самолет L-410 с 16 людьми на борту.
Четыре человека погибли, 12 пострадали. По факту возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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