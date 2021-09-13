Найден черный ящик потерпевшего крушение в Приангарье самолета

Один черный ящик потерпевшего крушение в Иркутской области самолета L-410 был найден при осмотре места происшествия, проинформировали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уточняется, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что накануне в четырех километрах от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска совершил жесткую посадку самолет L-410 с 16 людьми на борту.

Четыре человека погибли, 12 пострадали. По факту возбуждено уголовное дело.