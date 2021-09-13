Гутерриш попытается собрать для Афганистана $606 млн

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш соберет вЖеневе конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану, сообщил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, уточнив, что цель мероприятия – заключается в сборе $606 млн на помощь народу этой страны в ближайшие четыре месяца.

Как ранее сообщал спецкоординатор миссии ООН в стране по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров, уже к концу сентября в Афганистане могут быть исчерпаны запасы продовольствия, передает ТАСС.

Также отмечается, что треть афганцев не знают наверняка, когда смогут поесть в следующий раз.