Двое погибли в аварии на Ставрополье

Два человека стали жертвами аварии в Ставропольском крае, два человека пострадали на 54 километре трассы "Светлоград – Благодарный – Буденновск", сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Стало известно, что водитель "LADA Vesta" не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет, после чего автомобиль наехал на дерево и опрокинулся. "В результате водитель и его 18-летний пассажир на переднем сидении скончались от полученных травм. Ещё два пассажира, подростки 15 лет, с травмами госпитализированы в Центральную районную больницу Благодарненского округа", информирует пресс-служба.

Уточняется, что на тяжесть последствий повлияло то, что участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.