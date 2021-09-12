Обзор СМИ Кавказа 6 - 12 сентября

Карачаево-Черкесская газета "День республики" сообщает, что правительстве республики обсудили вопросы газификации с участием находящегося в регионе с рабочим визитом зампредседателя правительства РФ Александра Новака. С 2008 года ПАО "Газпром" и КЧР ведут системную работу. Сейчас на территории республики реализуется Программа развития газоснабжения и газификации ПАО "Газпром" на 2021–2025 годов, согласно которой будет построено 13 газопроводов общей длиной 184 км и созданы условия для газификации 21 населенного пункта.

К 2026 году технически возможную сетевую газификацию региона планируется завершить. В рамках плана-графика синхронизации в 2021 году завершено строительство двух объектов протяженностью 33,2 км в Карачаевском и Усть-Джегутинском районах, ведутся проектно-изыскательские работы по трем объектам протяженностью 112 км в Урупском и Карачаевском районах. Также в республике реализуется программа догазификации – подключения к сетям газоснабжения негазифицированных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В Карачаево-Черкесии в программу попадает более 17,6 тыс. домовладений.

Александр Новак отметил, что в республике только что состоялось два важных мероприятия по газификации территорий – в Карачаевском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от "ГРС Карачаевск" до города Теберда, а также построен газопровод среднего и низкого давлений общей протяженностью более 6 км в микрорайоне Северный Усть-Джегута. Как пишет издание, здесь в числе первых домовладельцев, к которым подвели газ, стала жительница города Роза Каппушева. Ранее она озвучила вопрос о возможности газификации своего домовладения во время "Прямой линии" Владимира Путина с жителями страны. Работы по прокладке газопроводов в данном микрорайоне стартовали в июле 2021 года по поручению главы республики. Газопровод протяженностью более 6 км, построенный газораспределительной организацией Группы "Газпром межрегионгаз", проходит под землей по всем улицам микрорайона. "Останавливаться на этом не будем. У нас есть конкретная задача - до 2022 года обеспечить газом все домовладения, подавшие заявки в рамках программы догазификации", – подчеркнул Александр Новак.

По словам зампредседателя правительства КЧР, руководителя регионального штаба по газификации Евгения Полякова, идет работа с информированием населения по приему заявок, по обратной связи, по возможности предоставления комплексной услуги в пунктах заявки по заключению договора на подведение газа к жилому дому, и на возможность, чтобы газораспределительная организация провела газ уже внутри участка. В регионе имеются меры поддержки малообеспеченных. Сейчас заявочная кампания идет полным ходом, ряд поселков и участков газифицируются, уже есть более 5 тыс. потенциальных заявок на догазификацию.

* * *

В Дагестане идет сбор винограда. Предстоит убрать урожай с площади около 22 тыс. га. По предварительным оценкам специалистов, в этом году ожидается превышение показателей валового сбора 2020 года, когда был собран рекордный в новейшей истории республики урожай солнечной ягоды в 208,9 тыс. тонн, информирует газета "Дагестанская правда". В этом году наблюдается существенное повышение спроса на отечественный виноград. Это связано с вступившим в силу новым Федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в РФ", который установил жесткий контроль за использованием импортных виноматериалов при производстве вина. Поэтому интересы отечественных виноделов, многие из которых не располагают собственными виноградниками, обращены на Дагестан.

"Такого позитивного настроения и такой радости в глазах производителей винограда в республике давно не замечал, – говорит первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. – Последние 4–5 лет цена на дагестанский виноград держалась на уровне 18 рублей, что зачастую не покрывало растущие из года в год затраты производителей ягоды. А в текущем году отмечается повышенный спрос на наш виноград, в том числе и со стороны перерабатывающих предприятий из других регионов. Сегодня на месте сбора за килограмм дагестанского винограда, идущего на переработку, предлагают 25–28 рублей и выше. Это значит, что у главного звена отрасли – производителей винограда – расширяются возможности укрепить свою экономику, осуществлять посадки новых плантаций и наращивать производство".

Шарипов подчеркивает, что дагестанский виноград всегда отличался своими превосходными свойствами в силу климатических условий и богатого исторического опыта его возделывания. В нынешних условиях виноградари настроены и далее расширять площади насаждений. По предварительным оценкам, сегодня в Дагестане около 10 тыс. га свободных, пригодных для винограда, земель, хотя это не совсем объективно отражает имеющийся у республики потенциал. В стране благодаря новому закону повысился спрос на качественную продукцию, что позволит наиболее полно задействовать возможности. "Мы видим хороший настрой как потенциальных инвесторов, так и руководителей самих хозяйств заниматься закладкой виноградников. Такую цель и преследовало государство, принимая Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ". Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД будет всячески помогать тем, кто настроен заниматься развитием виноградарства", - заверил руководитель аграрного ведомства.

* * *

Чеченская газета "Вести республики" сообщает, что проект "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" реализован на 85%. Как рассказал на брифинге руководитель регионального проекта, замминистра автомобильных дорог ЧР Мовсар Исабаев, в 2021 году запланированы работы на 63 объектах общей протяженностью 86,2 км. Выполнение работ на всех дорожных объектах 2021 года позволит региону достичь целевого показателя по региональной дорожной сети и довести долю автодорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, до 54,57 %, а долю дорожной сети Грозненской городской агломерации (Грозный, Аргун) — до 58 %.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" ориентирован на достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Помимо асфальтирования дорог принимаются исчерпывающие меры для обеспечения безопасности на дорогах. Так, на объектах нацпроекта в регионе в этом году установлено 2760 новых дорожных знаков, 5720 метров барьерного ограждения, 484 метров пешеходного ограждения, 122 пешеходных перехода, 6 светофоров и 6510 метров стационарного освещения. На проезжую часть нанесено более 12 тыс. метров разметки. Министерством автомобильных дорог установлено 5 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Освоение денежных средств по этому региональному проекту составило 100%. В 2022 году работы пройдут на четырех участках региональных автомобильных дорог общей протяженностью 14,6 км и 69 объектах Грозненской городской агломерации общей протяженностью 57,8 км, будут установлены 4 камеры фотовидеофиксации. Исабаев отметил значимость участия общественных контролеров Общероссийского народного фронта, среди которых и студенты Института строительства, архитектуры и дизайна ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова, в общественном контроле на объектах нацпроекта.

* * *

Управление по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарии отмечает сохраняющуюся тенденцию снижения миграционного оттока населения из КБР. В сравнении с периодом 2010-2013 годов, когда среднегодовой показатель оттока населения составлял 5340 человек, в последние три года цифра не превышает тысячу человек. Резкое снижение произошло в 2019 году и составило 573 человека, что в 5,8 раза меньше показателя предыдущего года и лучший показатель за последние 15 лет. В 2020 году миграционная убыль населения несколько выросла – до 876 человек, что вписывается в общестрановую тенденцию, связанную с ограничительными мерами против COVID-19, когда между регионами произошел "обмен" трудовыми мигрантами, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда".

Специалисты Минэкономразвития КБР связывают снижение миграционной активности с ростом числа рабочих мест в сфере жилищного и дорожного строительства, сельском хозяйстве, туристической отрасли, где активно идет реализация инвестиционных и национальных проектов.

За шесть месяцев текущего года миграционная убыль составила 666 человек. На постоянное место жительства в республику прибыли 3064 человека, выехали - 3730. Чаще всего граждане уезжают в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовскую область. Главными причинами смены места жительства являются мотивы семейного характера, новая работа или учеба. Прибывают в республику в основном из регионов Южного, Центрального и Северо-Кавказского округов, в том числе Ставропольского края.

География международной миграции в подавляющем большинстве случаев включает страны СНГ, а также Индию, Иорданию, Египет и Сирию. Переезды чаще связаны с обучением иностранных студентов в вузах республики. Также отмечается снижение потребности работодателей в иностранной рабочей силе за счет замещения рабочих мест местными кадрами. В 2020 году количество работающих по патентам иностранных работников уменьшилось в 2,6 раза.

* * *

Газета "Северная Осетия" пишет, что на территории республики реализация федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" продолжается в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже (СКАТК), который уже успел выпустить несколько групп специалистов. Проект в первую очередь был создан для того, чтобы помочь оставшимся без работы гражданам получить необходимые для дальнейшего трудоустройства навыки. В переобучении внимание уделяется именно потребностям работодателя, чтобы будущие выпускники этих программ могли понимать, насколько востребованными будут новые знания на рынке труда.

Как рассказала руководитель проекта в СКАТК Расита Карданова, пройти обучение может любой желающий, если он относится к одной из следующих категорий: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных (при условии последующего трудоустройства по выбранной профессии или регистрации в качестве самозанятого); граждане в возрасте 50 лет и старше (при условии нахождения под угрозой увольнения, и необходимости в связи с этим пройти курсы повышения квалификации). Отдельно в две категории выделены женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (при условии прохождения курсов по необходимой для последующей работы по профессии) и женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста (при условии последующего трудоустройства по выбранной профессии или регистрации в качестве самозанятого).

Федеральным оператором программы выступает Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). Сейчас набор ведется на 12 направлений подготовки: веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование, графический дизайн CAD, технологии моды, выпечка осетинских пирогов, поварское дело, электромонтаж, кирпичная кладка, плотницкое дело, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, эксплуатация с/х машин. Длительность обучения зависит от выбранной программы занятий и может составлять от трех недель до трех месяцев. Обучение проводится за счет средств федерального бюджета и для слушателей абсолютно бесплатно. По итогам курса слушатели получат документ о квалификации, соответствующий выбранной программе. Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.