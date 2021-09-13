В Алматы будут модернизированы спортобъекты, футбольные поля и воркаут-зоны

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что для развития в стране детского спорта, кроме общегородской спортивной инфраструктуры, в мегаполисе будут развивать потенциал пришкольных спортивных зон.

"До конца текущего года завершим модернизацию спортивных объектов при 61 школе, где насчитываются 73 футбольных, 63 волейбольных и баскетбольных полей, а также воркаут-зоны и беговые дорожки", - написал Сагинтаев в Instagram.

Аким подчеркнул, что реализация поручения главы государства о развитии массового спорта будет продолжена, передает Sputnik Казахстан.