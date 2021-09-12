Михалков покажет спектакль "12" в Чечне
Спектакль "12" по мотивам одноименного фильма режиссера и актера Никиты Михалкова могут показать в Чечне, сообщил сам режиссер. Так, после показа спектакля в Казани, Михалков на вопрос корреспондента ТАСС о планах представить "12" в Чечне ответил утвердительно.
Спектакль поставлен по мотивам фильма Михалкова в соавторстве с драматургами – братьями Пресняковыми. Также в постановке задействованы художник-постановщик Юрий Купер, композитор Эдуард Артемьев, хореографы Лаша Марыхуба и Евгений Раев.
Одноименный полнометражный художественный фильм Михалкова представляет собой ремейк классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин".
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться